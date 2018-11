Expo ‘Different Views’ van Foto Gamma Bart Mertens

19 november 2018

15u55 0 Leuven Foto Gamma is al vele jaren een begrip in het Leuvense fotografisch milieu. “Onze leden blijven verrassen met nieuwe creatieve en artistieke beelden”, zegt voorzitter Patrick De Nys. “Eén van onze jaarlijkse hoogtepunten is de expo ‘Different views’.”

Een jaar lang hebben de kunstenaars van Foto Gamma hun ideeën en werken uitgewerkt, besproken en soms opnieuw uitgewerkt. Het is die interactie van persoonlijke creativiteit en groepskruisbestuiving die de basis heeft gelegd voor de expo ‘Different views’. “Een tentoonstelling is een moeilijke oefening. De 27 deelnemende kunstenaars en alle leden bespreken samen de selecties voor de tentoonstelling. De taak van de mentoren bij de opstelling van de foto’s in het geheel valt niet te onderschatten”, zegt voorzitter Patrick De Nys.

CVO-opleiding

“Heel wat leden hebben een CVO-opleiding of academie achter de rug of zijn er nog mee bezig. Uiteraard heeft dit een weerslag op het niveau van de werken. Zo was bijvoorbeeld Dominique Genin nog gastfotograaf in galerie ’t Oogenblik in Leuven en werd hij dit voorjaar ook uitgenodigd voor de Biënnale in Knokke. Eddy Verloes stelde in 2015 en 2016 al tentoon in galeries in Knokke en De Haan en stelt ook permanent tentoon in Art Gallery Herent. En in september 2018 waren opnieuw Dominique Genin en Eddy Verloes, samen met Johan Velter, Daniël De Cort en Ruth De Munnynck nog geselecteerd voor de expo ‘A moment’ in Tongeren om er samen met onder meer Lieve Blancquaert en Michiel Hendrickx tentoon te stellen.

Foto Gamma nodigt dan ook graag uit op de fototentoonstelling ‘Different views’ op de Diestsevest 39 in Leuven. De vernissage vindt plaats op vrijdag 23 november om 20 uur. Er is een nocturne op 29/11 van 19.30 tot 22.00 uur. Andere bezoekdagen zijn zaterdagen 24/11 en 1/12 van 14 tot 18 uur en op de zondagen 25/11 en 2/12 van 10.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18h uur Meer info: www.fotogamma.be