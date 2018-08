Expo 'De Duitse Negatieven van Leuven' in stadspark 11 augustus 2018

In het stadspark van Leuven loopt vanaf vandaag de openluchttentoonstelling 'De Duitse Negatieven van Leuven'. Er werden 20 foto's geselecteerd uit de zowat 400 foto's die de Duitsers in Leuven namen tijdens de bezetting van de stad. De beelden geven een bijzondere kijk op het leven van de Leuvenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Het zijn de gebouwen die als eerste de aandacht trekken, maar op elke foto staan mensen. Ze geven een beeld van hoe het leven tijdens de oorlog in een verwoeste stad moet geweest zijn. We mogen niet vergeten dat het om propaganda ging en dat de grootste ravage niet in beeld kwam", aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). Het Leuvense stadsbestuur koos er bewust voor om de tentoonstelling in het stadspark te organiseren om zoveel mogelijk mensen te bereiken. (BMK)