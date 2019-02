Ex-wielerbons geeft maîtresse klop: 8 maanden cel Slachtoffer hield gapende hoofdwonde over aan wilde nacht Kim Aerts

20 februari 2019

17u06 3 Leuven Een 51-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel omdat hij een Genkse vrouw bont en blauw sloeg tijdens een nachtelijke escapade. Patrick T., een voormalig wielerploegleider, staat bekend om zijn explosieve karakter.

De feiten vonden plaats op 6 maart 2016 in Diepenbeek bij de vrouw thuis. Patrick T. kadert de feiten in een vriendschapsrelatie, maar volgens de Limburgse hadden de twee al anderhalve maand een affaire. Maar die nacht liep het serieus uit de hand. Opgetrommelde agenten troffen bij aankomst in de woning verschillenden beelden op de grond aan, de muur en deur waren besmeurd met bloed. De Genkse liep rond met een gapende hoofdwonde. De vijftiger hield altijd vol dat het om wettige zelfverdediging ging, maar aan die versie hechtte de rechter weinig geloof.

“Zijn handelingen staan zelfs hypothetisch niet in verhouding met eventueel voorafgaande actie van de burgerlijke partij.” Evenmin kon er sprake zijn van uitlokking oordeelde de rechtbank. Naast de celstraf werd T. veroordeeld tot een boete van 750 euro. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van 9.800 euro en de advocatenkosten van 1.320 euro terugbetalen. Zelf diende de voormalig ploegleider ook een klacht in omdat hij tijdens de feiten slagen moest incasseren. Zijn gps en bril liepen daarbij averij op. Van de Limburgse kreeg hij daarom een schadevergoeding van 250 euro. De vrouw kwam er vanaf met de opschorting gedurende een jaar.

BTW-fraude

Patrick T. is geen onbesproken blad. Vijf jaar geleden kreeg de Leuvenaar ook al acht maanden cel met uitstel voor BTW-fraude. De man was toen ploegleider bij DNCS-wielerteam. Hij had zich volgens de rechter tussen eind 2006 en oktober 2011 schuldig gemaakt aan grootschalige BTW-fraude en het witwassen van zwart geld. De rechtbank verklaarde ongeveer 336.000 euro verbeurd. De Cel voor Financiële Informatieverwerking kreeg enkele jaren geleden een tip dat de boekhouding van de wielerman niet in orde was. De teammanager kreeg in 2011 een uitgebreide controle. “Hij neemt het niet nauw met de boekhoudkundige voorschriften en deed er alles aan om controles te bemoeilijken. Ooit meldde hij doodleuk dat zijn boekhouding gestolen was. Beklaagde zei dat hij met het geld op privérekeningen wielrenners vergoedde, de fietsen en auto’s van zijn ploeg betaalde. Hiervan werden geen bewijzen gevonden”, aldus de procureur destijds. Buiten een celstraf van 8 maanden cel met uitstel over drie jaar, kreeg Patrick T. toen een beroepsverbod van 5 jaar. Hij mocht dus niet meer aan de leiding van een vennootschap staan. Die periode is nu verstreken.