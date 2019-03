Ex-professor KU Leuven vrijgesproken voor aanranding tienermeisjes, moeder gaat door het lint in rechtbank Kim Aerts en Wouter Hertogs kg

06 maart 2019

10u48

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 11 Leuven Voormalig KU Leuven-professor S.C. (52) is voor het hof van beroep in Brussel vrijgesproken voor de aanranding van drie tienermeisjes, vriendinnetjes van zijn dochter. Hij werd twee jaar geleden nog veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel in de rechtbank in Leuven, maar ging in beroep.

In beroep had het Brusselse parket-generaal zelf de vrijspraak gevorderd. Het hof heeft die vordering nu gevolgd. De gemoederen laaiden hoog op bij de uitspraak. Een van de moeders van de Leuvense slachtoffers kon zich niet beheersen en zou de procureur-generaal hebben uitgemaakt. De vrouw werd even bestuurlijk aangehouden.

Strippoker tot op de onderbroek

De bal ging in oktober 2014 aan het rollen toen de moeder van een toen 15-jarig meisje naar de politie stapte en klacht indiende omdat S. C. haar dochter drie jaar eerder zou hebben aangerand tijdens een logeerpartijtje. Daarna volgden nog twee gelijkaardige klachten van vriendinnetjes van de dochter van de man. Zij getuigden onder meer hoe ze na een voedselgevecht bij de prof in bad of in de douche moesten en hoe hij hen betastte in hun slaap.



De vijftiger deelde in het zwembad ook de kleedkamer met hen en liet hen strippoker spelen tot op hun onderbroek. De jongste meisjes die hij zou aangerand hebben, waren amper elf jaar oud.

“Pubermeisjes die dingen verzinnen”

“De problematiek is hier gewoon terug te brengen tot pubermeisjes die dingen verzinnen en vriendschappen koesteren”, stelde de aanklager tijdens de behandeling.



C. ontkende niet dat er voedselgevechten plaatsvonden en dat hij samen met hen sliep. “Maar dat was allemaal speels bedoeld. Er zijn nooit ongepaste aanrakingen geweest”, hield hij altijd voet bij stuk. Het hof van beroep is de man daarin gevolgd.

De zaak heeft meer dan vier jaar aangesleept. De scheikundeprof werd geschorst aan de KUL na de eerste veroordeling. De chemicus is al twee jaar werkloos.