Ex-prof KU Leuven werd in 2016 veroordeeld voor aanrandingen van tienermeisjes. Nu doet procureur in beroep beschuldigingen af als “puberpraat” Kim Aerts

16 januari 2019

17u17 0 Leuven Voormalig KUL-professor Shaun C. werd twee jaar geleden veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor de aanranding van drie minderjarige meisjes. De procureur van het Brusselse hof van beroep is een andere mening toegedaan. Hij doet de aantijgingen van de slachtoffers af als puberpraat en stuurt aan op de vrijspraak.

Tussen de eerste klacht en het proces gisteren voor het Brusselse hof van beroep zijn ondertussen meer dan vier jaren verstreken. Zelf vindt Shaun C. (52), afkomstig uit Sheffield, dat hij geen seksuele bedoelingen had toen hij met drie minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter douchte, tot op hun onderbroek strippoker speelde of hen betastte tijdens logeerpartijen in een tent in de tuin. “Ik ben gewoon speels en impulsief. Van ongepaste aanrakingen was geen sprake.” Dat hield de vijftiger woensdag nog altijd vol, gesteund door zijn vrouw en dochter in de zaal. De drie slachtoffers waren vriendinnetjes van zijn dochter. Zij kwamen regelmatig over de vloer bij het gezin van C. maar nooit tezamen. Het was pas toen ze van elkaar ontdekten dat ze dezelfde nare ervaringen hadden gehad dat de bal aan het rollen ging.

Gelijklopende verklaringen

Er volgde verschillende klachten en de meisjes werden op verschillende tijdstippen apart verhoord. De daaruit gelijklopende verklaringen, waren voor de Leuvense rechter in eerste aanleg doorslaggevend om C. te veroordelen. Maar volgens de professor werd er een complot gesmeed door de ouders van de meisjes en werden hun verklaringen gestuurd. Een van de meisjes schetste volgens hem een perfect profiel van iemand met een posttraumatisch stresssyndroom. C. kreeg gisteren plots bijval uit onverwachte hoek. In plaats van een straf te vorderen, maakte de procureur-generaal bijna brandhout van het hele aanrandingsdossier.

Ze weten niet wat er daar precies ’s nachts gebeurd is omdat iedereen sliep, maar ze gaan hem er wel voor veroordelen. Procureur-generaal

“Een van de meisjes hield een dagboek bij maar over deze feiten werd nooit iets neergeschreven. En blijkbaar kwamen ze er nog altijd graag over de vloer, ook na de feiten. Merkwaardig”, stelde de procureur-generaal. Die verwees ook naar het feit dat C. na een voedselgevecht in bad was gedoken met zijn dochter en een vriendinnetje terwijl een van hen achteraf verklaarde dat C. nooit de badkamer zou binnenkomen. De aanklager verwees ook naar het vonnis van de Leuvense rechter. “Ze weten niet wat er daar precies ’s nachts gebeurd is omdat iedereen sliep, maar ze gaan hem er wel voor veroordelen. En als het effectief gebeurd is dan moet men hem veel zwaarder straffen. Niet met 10 maanden cel en een gewoon uitstel. Dat begrijp ik niet. De problematiek is hier gewoon terug te brengen tot pubermeisjes die dingen verzinnen en vriendschappen koesteren. Om hem te veroordelen moet u 100 procent zeker zijn maar er zijn te veel twijfels”, richtte de aanklager zich tot de rechter. De emoties liepen hoog op in de zaal toen de verdediging het woord nam en zowat alles betwistte.

Huilend zaal uitgelopen

Een van de slachtoffers liep huilend de zaal uit. “Het verhaal met de tent op de trampoline. Het is normaal dat je naar elkaar toe rolt als je daar op gaat liggen. Het is niet omdat ze jong waren, dat ze niet konden liegen. Dat zijn geen argumenten die men gebruikt in het strafrecht”, opperde de verdediging. Een van de moeders van de slachtoffers nam het laatste woord. “Hij woont bij ons in het straat. Welke moeder zou ik zijn om mijn kind dat vier jaar lang aan te doen. Wat een monster zou ik dan zijn?” Na zijn veroordeling in eerste aanleg werd de scheikundeprof geschorst aan de KU Leuven om er uiteindelijk ontslagen te worden na een negatieve interne evaluatie. De vijftiger is vandaag nog altijd werkloos. Het arrest volgt in maart.