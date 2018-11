Ex-medewerkers fietsencentrale veroordeeld voor diefstal KAR

12 november 2018

16u37 1 Leuven Een voormalig werknemer van de fietscentrale in Leuven is veroordeeld tot 8 maanden cel voor gesjoemel met ‘weesfietsen’. Drie ex-collega’s kregen een werkstraf van 50 uur.

De fietscentrale van de stad Leuven haalt fietsen op die onbeheerd worden achtergelaten. De ‘weesfietsen’ worden gestockeerd in afwachting van het ophalen door de rechtmatige eigenaar. Vier ex-werknemers van die fietscentrale zijn nu veroordeeld voor diefstal. Ze hielden fietsen achter en registreerden die op een andere naam voor persoonlijk gebruik. Verantwoordelijke Timothy M. legde beslag op drie fietsen en gebruikte zijn rijksregisternummer of dat van zijn echtgenote om de fietsen te graveren. Daarna voerde hij de gegevens in in de computer van de fietscentrale. Hij gebruikte daarbij een fictieve naam. De rechter veroordeelde hem tot 8 maanden cel met uitstel onder vier voorwaarden. Nico D., Boulaleh E. en Jimmy V. kregen ieder een werkstraf van 50 uur voor hun betrokkenheid. De rechter achtte hen verantwoordelijk voor de diefstal maar zij pleegden geen informaticafraude. “Elk van de beklaagden heeft noodzakelijke hulp verleend bij het wederrechtelijk toe-eigenen van de fietsen”, aldus de rechter in het vonnis.