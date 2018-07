Ex-Leuvenaar begeleidt Mexicaanse zanger door Europa 11 juli 2018

Pieter Schroeders (29), geboren Truineaar maar de laatste jaren vooral woonachtig in Leuven, is manager geworden van de Mexicaanse zanger Carlo (35), voluit Carlo pop viajero. Pieter leerde Carlo kennen in Mexico, waar hij sinds kort verblijft. Omdat het zo goed klikte tussen de twee, besloot Pieter manager te worden.





"Carlo is al door verschillende Mexicaanse radio-en televisiestations uitgenodigd. Ondertussen heeft Carlo zijn derde clip klaar. Deze heet 'Nunca te olvidaré', oftewel 'nooit zal ik je vergeten'", vertelt Schroeders. Pieter en Carlo plannen een promotour van drie weken doorheen Europa.





"We beginnen in België met twee concerten, dit weekend in Sint-Truiden. Zaterdag spelen we om 20 uur in Bar Tropical, zondag staan we om 14 uur op het latino festival Fiesta Tropical", zegt Schroeders. (ADPW)