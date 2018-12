Eva Platteau nieuwe fractieleider van Groen Bart Mertens

26 december 2018

16u25 2 Leuven Eva Platteau wordt vanaf januari de nieuwe fractieleider van Groen in de Leuvense gemeenteraad. Platteau volgt de ervaren Fatiha Dahmani op. “Ik ben vereerd dat ik deze ploeg mag leiden”, aldus Eva Platteau.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 okotber deed Groen het zoals verwacht goed in Leuven. Het aantal verkozenen ging van 7 naar 10 en Groen sloot aan bij de bestaande meerderheid sp.a/CD&V. “De voorbije weken hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van een ambitieus bestuursakkoord. We kijken uit naar de nieuwe uitdaging om mee te besturen en zullen er alles aan doen om in deze stad een duurzame en rechtvaardige toekomst vorm te geven”, zegt voorzitter Jan Mertens.

Fatiha Dahmani

Zopas werd beslist dat de ervaren fractieleider Fatiha Dahmani in januari de fakkel doorgeeft aan Eva Platteau die een mooie persoonlijke score neerzette op 14 oktober. Ze was zelfs even in beeld als schepen, maar die zetel ging uiteindelijk naar partijgenoot Thomas Van Oppens. Met Platteau aan het roer wil Groen constructief samenwerken met de meerderheidspartijen, maar ook met de oppositie. “Tijdens een bijeenkomst van de nieuwe fractie hebben de raadsleden Eva Platteau als nieuwe fractieleider aangeduid. Wij danken Fatiha voor al die jaren politiek werk”, laat voorzitter Jan Mertens optekenen.

Toegankelijke dienstverlening

Eva Platteau zelf voelt zich vereerd met haar nieuwe opdracht. “Ik wil met alle andere fractieleiders en collega-gemeenteraadsleden van de meerderheid en de oppositie samenwerken om van Leuven een nog betere stad te maken. Persoonlijk wil ik mijn professionele kennis aanwenden om me in te zetten voor een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening van de stad.”