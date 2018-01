Erfgoedplus wint 'Oscar van het erfgoed' 02u32 0 Foto Vertommen

De portaalsite Erfgoedplus.be won de 'European Prize for Cultural Heritage Europa Nostra award', de 'Oscar' van het erfgoed. Op 19 december vond de overhandiging van de prijs op Belgische bodem plaats. Erfgoedplus.be is tegelijk een erfgoeddatabank, een erfgoedwebsite en een digitale erfgoedinventaris voor de provincie Vlaams-Brabant en Limburg. Erfgoedplus kreeg deze prijs in de categorie 'opleiding, scholing en bewustmaking'. Vanaf 1 januari 2018 wordt Erfgoedplus.be, in het kader van de interne staatshervorming, overgeheveld van de provincies naar Vlaanderen.





(ADPW)