Erfgoeddag vernieuwt met festivalcentrum 18 april 2018

02u38 0 Leuven De Erfgoeddag is ondertussen aan de 18de editie toe en rode draad dit jaar is bewust kiezen voor erfgoed. "In Leuven kiezen we daarom ook bewust voor vernieuwing met een echt festivalcentrum op het Ladeuzeplein", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Erfgoed leeft en dat zal eens te meer duidelijk worden op de 18de editie van de Erfgoeddag in Leuven op 21 en 22 april. "Om al het rijke erfgoed in Leuven nog ruimer onder de aandacht van bewoners en bezoekers te brengen, krijgt het evenement voor de eerste keer een eigen festivalcentrum rond de kever op het Mgr. Ladeuzeplein. Samen met de Universiteitsbibliotheek wordt dit het kloppende hart van Erfgoeddag. Van daaruit kunnen de bezoekers de veertien locaties van Erfgoeddag ontdekken", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). Opmerkelijke rol tijdens de Leuvense Erfgoeddag is weggelegd voor de Leuvense reuzen. "Op zaterdag 21 april trekken de Leuvense reuzen begeleid door de beiaard het feest op gang samen met vuurkunstenaars en taikodrummers. Naast de reuzen kregen ook jongerenorganisaties een rol in het evenement. Ze gingen creatief aan de slag met erfgoed. Zo zijn er de jongeren van KostuumLAB die geïnspireerd door de beeldengevel van het stadhuis kostuums hebben ontworpen", besluit schepen Vandevoort. (BMK)