Erfgoeddag echt beleven? Lees hier onze 3 tips voor een topervaring op 28 april Bart Mertens

12 april 2019

12u26 2 Leuven Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ staat Erfgoeddag dit jaar in het teken van ambacht en vakmanschap. Op twaalf locaties in Leuven maak je op 28 april kennis met oude ambachten en hun hedendaagse invulling. Van koffiebranden tot zegels maken en van tapijten weven tot klokken gieten. Lees hier onze 3 tips om er een topdag van te maken.

TIP 1: Historisch stadhuis

Een klassieker op Erfgoeddag maar zonder twijfel een toonbeeld van vakmanschap. Het historisch stadhuis op de Grote Markt in Leuven is de centrale locatie van Erfgoeddag en meteen ook het ideale startpunt voor een dag vol beleving. Je ziet er de vlechtinstallatie van kunstenaar Ief Spincemaille en komt te weten hoe Leuvenaar Bram Kerkhofs de stadhuisluchters maakte. Op de Grote Markt kan je dan weer de futuristische robot bewonderen die werd gemaakt door jongeren van VTI Leuven en Hans Geyens. Ook leuk: de schatkamer, de klerkenkamers en de gotische zaal. Wie de ambachten van Pieter Coutereel wil ontdekken, kan tot slot gebruik maken van ‘virtual reality’.

TIP 2: De routes van Erfgoedlabo

Nieuw in het aanbod is het eerste project van Erfgoedlabo Leuven dat meteen twee boeiende routes lanceert met de focus op vakmanschap. Eén route focust op de makers van vandaag en de andere belicht het veelzijdige beroep van de erfgoedspecialist. Deze routes komen ook online tot leven. Op Erfgoeddag kan je ze consulteren op een touchtafel in het stadhuis maar nu kan je al ‘opwarmen’ via www.erfgoedlabo.be/erfgoeddag. Zo kan je alvast een virtueel bezoek brengen aan de locaties. Het helpt je om een keuze te maken welke locaties en makers jij wil bezoeken op 28 april.

TIP 3: Erfgoeddag met kinderen

De 19e editie heeft ook speciale kinder- of gezinsactiviteiten in de aanbieding. Van zegels maken in het stadsarchief tot spelen op de oefenbeiaard in Abdij van Park…Of wat dacht je van zelf een creatie weven in het Heilig Hartinstituut? Ook voor jongeren is er een aanbod voorzien dankzij de input van MIJNLEUVEN. In het historische stadhuis leverden ze bijvoorbeeld een bijdrage aan de soundscapes en beleving in de klerkenkamers en gotische zaal. In de ruimtes van MIJNLEUVEN, de zijvleugel van het stadhuis, organiseren ze dan weer workshops en presenteert Textiellab een voel- en maakparcours.

Meer info: www.erfgoeddagleuven.be en www.erfgoedlabo.be