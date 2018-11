Erepenning voor burgemeester Louis Tobback (sp.a) Bart Mertens

19u50 2 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) is bezig aan zijn laatste kilometers als burgervader en daar hoort na 24 jaar trouwe dienst ook een eerbetoon bij. Gisteren kreeg de nietsvermoedende Louis Tobback een erepenning van de KU Leuven tijdens de academische zitting ‘Adellijk Wonen’ in het kader van het Arenbergfestival.

“We eren Louis Tobback voor de jarenlange goede samenwerking”, zegt rector Luc Sels van de Leuvense universiteit. “Als burgemeester van dé universiteitsstad van Vlaanderen had hij een zeer nauwe band met onze instelling. Leuven Mindgate, de wetenschapsparken, studentenhuisvesting of de ruimtelijke inbedding van de KU Leuven…Het zijn slechts enkele van de thema’s waarrond Tobback steeds een constructieve partner was voor onze universiteit. Naast de erepenning biedt de KU Leuven Tobback ook het peterschap van het boek ‘die Cronyke van Brabant’ aan. Dat boek is een wiegendruk uit 1497 die de KU Leuven recentelijk kon verwerven uit een privécollectie.”