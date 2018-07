En plots... was er weer sfeer VAN WANHOOP TOT MASSAVREUGDE: DE METAMORFOSE VAN OUDE MARKT 03 juli 2018

03u00 0 Leuven De Oude Markt in Leuven vierde feest tijdens en na de enorm spannende match tegen Japan. De sfeer verdween even bij de 0-2 achterstand, maar dat sloeg helemaal om naarmate de Duivels scoorden. Meer dan vijfduizend fans gingen helemaal uit hun dak.

En cafébaas van de Plaza Karim Benjelloun was de dirigent die het feestje inleidde op de Oude Markt.





Hij dirigeerde de hele Oude Markt op de tonen van de voetbalklassieker "You never walk alone" en duizenden zongen mee.





"Dit is ongelooflijk, het zag er slecht uit, maar de Belgen bleven vechten tot het einde. Dit betekent het begin van een enorme feestavond in Leuven en omstreken. Dit is een feest voor iedereen, voor de Leuvenaar, de student, de toevallige toerist en uiteraard de horeca. Deze kolkende sfeer was werkelijk ongelooflijk. Hier doe je het voor", reageerde een vierende Benjelloun.





Bibberende Brazilianen

De Oude Markt onderging in een half uur een pure metamorfose, van wanhoop en bedrukte gezichten tot gezangen, skydiven en pure massavreugde. Voorzitter van vzw Oude Markt en eigenaar van café Bardot Erik De Rop zag het graag gebeuren. "Dit was een massale patat op deze markt. Deze spanning heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was ongezien. Normaal staat BB voor Brigitte Bardot, vanaf nu staat het voor Bibberende Brazilianen", sprak De Rop voorspellende woorden. (SVDL)