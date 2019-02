En het zilver gaat naar...Faculty Club Bart Mertens

13 februari 2019

19u00 0 Leuven Faculty Club in Leuven heeft in Nederland de zilveren medaille behaald in de categorie ‘Beste congreslocatie van 2018 België’ tijdens de Meetings Awards, een organisatie van het Nederlandse vakblad Meetings.

Op basis van 5 criteria (ligging, bereikbaarheid, inrichting, catering en service) nomineerde het redactieteam een aantal locaties. Na de bekendmaking van de genomineerden konden de lezers van Meetings tot eind vorig jaar stemmen op hun favoriete congreslocatie. Voor de eerste keer was de wedstrijd ook open voor Belgische deelnemers. Faculty Club uit Leuven gooide meteen hoge ogen en behaalde de tweede plaats in de categorie Belgische congreslocaties. “We zijn fier en aangenaam verrast”, reageert algemeen directeur Peter Herbiest van Faculty Club. “We vinden het fijn dat onze gasten het kader en het werk van onze mensen appreciëren. De selectiecriteria zijn ook voor Faculty Club erg belangrijk. Vooral op dienstvaardigheid en gastronomie leggen we de voorbije jaren sterk de focus. Ons restaurant Cum Laude is een paradepaardje geworden maar is tegelijkertijd toegankelijk voor iedereen.”