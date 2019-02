En de tweede plaats gaat naar…Karin Brouwers (CD&V) en Els Van Hoof (CD&V) Christendemocraten maken Vlaams-Brabantse lijsten voor federale en Vlaamse verkiezingen bekend Bart Mertens

15 februari 2019

16u30 0 Leuven “CD&V gaat voor een Vlaams-Brabant met zekerheid en zuurstof voor generaties.” Met die woorden kondigden CD&V-lijsttrekkers Koen Geens (federaal) en Peter Van Rompuy (Vlaams) hun ploeg vandaag aan. Goed nieuws voor de Leuvense kandidaten, want Els Van Hoof krijgt de tweede plaats op de federale lijst terwijl Karin Brouwers op plaats twee staat op de Vlaamse lijst.

In de Herisemmolen in Beersel hebben minister van Justitie Koen Geens en Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy vandaag hun team voor Vlaams-Brabant voorgesteld. “Een gemotiveerd team van sterke lokale mensen uit alle regio’s”, aldus de Minister. “We stellen onze straffe kandidaten voor met hun eigen straffe streekproducten. We mogen immers trots zijn op wat onze provincie te bieden heeft.”

De Leuvense politieke eer wordt hoog gehouden door twee vrouwen op de CD&V-lijsten. Kamerlid en Leuvens schepen Els Van Hoof krijgt de tweede plaats na huidig minister Koen Geens op de lijst voor de federale verkiezingen. Van Hoof koppelt volgens Geens ervaring aan overtuiging. “Els werd ook al gelauwerd door de Vrouwenraad als Vredesvrouw en als meter van het Instituut voor gelijkheid Mannen en Vrouwen”, klinkt het. Els Van Hoof zelf heeft naar eigen zeggen veel aandacht voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. “Ik heb de reflex om altijd te denken aan de meest kwetsbaren. Dat leverde recentelijk goedgekeurd wetgevend werk op rond genitale verminking, palliatieve zorg en drugsverslaving.” Nog dit: het favoriete streekproduct van Els Van Hoof zijn de welbekende Leuvense Fonskes.

De Vlaamse lijst van CD&V wordt getrokken door Peter Van Rompuy. Hij krijgt in zijn zog twee dames met Karin Brouwers uit Leuven op twee en Katrien Partyka uit Tienen op drie. Op plaats 5 vinden we met Jelle Wouters uit Rotselaar overigens de jongste CD&V-burgemeester van Vlaams-Brabant terug. Voor Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers is de tweede plaats een bevestiging voor het engagement dat ze al vele jaren toont op het Vlaams niveau. “Ik ben ondertussen al tien jaar Vlaams volksvertegenwoordiger. In al die jaren heb ik een sterke dossierkennis opgebouwd rond mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, media en cultuur. Op dat elan wil ik doorgaan in de toekomst, al streef ik er altijd naar om met een frisse blik naar de zaken te blijven kijken. Mijn favoriet streekproduct? Leuvense pruimensiroop!”

Prioriteiten

Lijsttrekker Peter Van Rompuy geeft tot slot nog mee dat mobiliteit de prioriteit is voor CD&V in Vlaams-Brabant. “Koen en ik zijn trots op Vlaams-Brabant. We willen de provincie verder versterken omdat ik geloof dat er niets krachtiger is dan onze verscheidenheid in verbondenheid. Daar ligt voor ons de sleutel om er samen voor te zorgen dat Vlaams-Brabant één van de beste regio’s blijft om te leven, te wonen én te werken. Mobiliteit is inderdaad prioriteit nummer 1.” Ook federaal lijsttrekker Koen Geens stelt prioriteiten nu de verkiezingen van 26 mei stilaan in zicht komen. “Wat mij betreft zijn de twee grootste uitdagingen van het moment koopkracht en klimaat. Wij zijn geen roepers noch evangelisten maar mensen met concrete oplossingen. Daarom gaan we alle Vlaams-Brabantse steden bezoeken met ons team en in dialoog gaan over de voornaamste bezorgdheden.”