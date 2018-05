En de nieuwe naam van café Orient is... Bardot Leuven 23 mei 2018

02u34 0 Leuven Het legendarische café Orient op de Oude Markt in Leuven heeft officieel een opvolger: Bardot Leuven. De naam van de nieuwe zaak die in juni opent, is geïnspireerd op de al even legendarische Brigitte Bardot.

Uitbaters Jan Vandenplas, Ben Boogers en Erik De Rop maakten begin april al details bekend over hun concept maar hoe dat zou heten, hielden ze nog geheim. Gisteren raakte de naam van het nieuwe horecakind echter bekend. "Bardot Leuven gaat over samen genieten van het leven. Samen genieten van eten, drinken, muziek en de liefde. Het staat ook voor een mooi decor en vakmanschap achter en voor de toog, van originele cocktails tot de perfect getapte pint. Het wordt een nieuwe hotspot in Leuven voor twintigers, dertigers en veertigers", aldus de uitbaters op de zopas gelanceerde Facebookpagina van Bardot Leuven dat in juni de deuren zal openen.





Op die pagina ook de boodschap 'With love from Brigitte. Kisses.' die meteen duidelijk maakt dat de uitbaters hun inspiratie hebben gehaald bij Brigitte Bardot. De innemende Franse ster is zowaar nog legendarischer dan café Orient op de Oude Markt, dat nu definitief is verwezen naar de Leuvense horecageschiedenis. De keuze voor de naam 'Bardot Leuven' is evenwel niet zo verrassend. Mede-uitbater Erik De Rop maakt ook deel uit van de Leuvense horecazaak Gainsbourg. De link is niet ver te zoeken want Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot hadden in de jaren '60 van de vorige eeuw niet enkel een liefdesverhouding maar verenigden hun talenten ook in enkele opmerkelijke duetten. Meer info:





bardotleuven.be (BMK)