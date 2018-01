Emotionele wake voor Kenny Stoffelen (24) 29 januari 2018

02u27 0 Leuven Het is alweer 5 jaar geleden dat de 24-jarige Kenny Stoffelen uit Wilsele verongelukte na een crash tegen een boom op de Eenmeilaan in Kessel-Lo. Met een wake werd dat tragische moment afgelopen weekend herdacht.

Er is geen dag dat de familie van Kenny niet aan hem denkt. Met deze wake, die massaal werd bijgewoond door familie, vrienden en ex-collega's van Kenny, heeft de familie voor een mooi eerbetoon gezorgd.





De familie Stoffelen heeft er vijf enorm zware jaren opzitten en het verdriet rond het verlies van hun zoon Kenny kreeg enkele jaren later een nieuwe knauw. Eind november moesten mama Kristel en papa Peter namelijk ook hun tweede zoon Michael (36) afgeven toen hij verongelukte na een botsing met een bestelwagen op de Wijgmaalsesteenweg.





Bloemen

Om de herinnering aan Kenny en Michael levende te houden, organiseerde het gezin zaterdagavond een wake van het Becker Remyplein in hartje Kessel-Lo tot de plek van het ongeval. Dat Kenny nog altijd niet vergeten is, bewezen de talrijke aanwezigen, want heel wat vrienden, familieleden en oud-collega's troepten samen op de plek waar mama Kristel sinds het ongeval een mooie gedenksteen liet plaatsen en waar er bloemen neergelegd werden.





(ADPW)