Els Van Hoof (CD&V) stelt Horecagids voor Bart Mertens

14 januari 2019

17u29 1 Leuven De Horecagids is een traditie in Leuven en die houdt al 31 jaar stand. Schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V) stelde de nieuwe gids vandaag voor in het historische stadhuis.

“Horeca Leuven, Visit Leuven, Centrummanagement en Middenstand Leuven werkten voor de achtste keer samen aan de brochure die een overzicht biedt van Leuvense horecazaken”, zegt schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V). Ook schepen van Toerisme Denise Vandevoort (sp.a) was aanwezig op de voorstelling van de 31ste Horecagids in het historische stadhuis op de Grote Markt in Leuven. “De gids werd verrijkt met toeristische informatie. Het is alweer een praktische wegwijzer geworden voor wie Leuven op culinair en cultuur-historisch vlak wil ontdekken”, klonk het.