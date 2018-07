Ellen Feytens geselecteerd voor het EK op de weg in Brno 05 juli 2018

02u33 0 Leuven Tweedejaarsjuniore Ellen Feytens (17) uit Wilsele behoort tot de Belgische wegselectie voor de Europese kampioenschappen in het Tsjechische Brno-Zlin (12-15/07). Het hellende parkoers is zeker een kolfje naar haar hand, in de aanloop daarvan neemt ze met de nationale ploeg deel aan de driedaagse International Belgium Youth Tour (IBYT), dat komend weekend in haar streek plaats vindt.

Wielrennen junioren

Na haar twee overwinningen, eentje in Romsée en eentje in Gullegem, en haar bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap in het Henegouwse Lacs de l'Eau de l'Heure, kon bondscoach Ludwig Willems niet meer om haar heen. Dat ze enorm fier is over haar selectie staat als een paal boven water.





"Ik behoor tot de selectie van zes rensters omdat ik goed bergop kan rijden en momenteel goed presteer. Ik ben superblij dat ik zo een kans kan krijgen, want er zijn er niet veel die dit in hun carrière kunnen meemaken. Ik ben ook uitermate tevreden dat dit EK op een parkoers zal plaats vinden, wat mij enorm goed ligt. Ik zal er ook alles aan doen om daar goed te presteren. Mijn rol in de selectie is nog niet besproken. Normaal gezien verkeer ik in deze periode nog in topvorm zoals enkele weken geleden in Romsée, waar ik won. Ik ben nog extra bergop gaan trainen met het oog op het EK. Het gaat een zware omloop worden, wat wel in mijn voordeel is. Er is werkelijk geen enkele meter vlak, het gaat altijd wel bergop en bergaf. Ik bekijk trouwens de Britten en de Nederlanders als de te duchten concurrenten", geeft de studente van het Autoglas Wetteren CT weer. Ter voorbereiding rijdt ze tussen vrijdag en zondag de driedaagse IBYT in eigen streek, namelijk in Heverlee, Bertem en Leefdaal. "Sowieso zal ik altijd proberen om te winnen. Het is een ook deel van mijn trainingsparkoers, dus ik weet maar al te goed wat me te wachten staat. Dat heeft op zich ook een motiverende uitwerking. Uiteraard is het altijd goed om koersen bergop te rijden, zeker ter voorbereiding op de Europese kampioenschappen, maar langs de andere kant is het een doel op zich gezien het zo vlakbij huis is. Verder wilt iedereen er uiteraard winnen en strijden voor het podium en dat ben ik ook van plan om te doen", klinkt het strijdvaardig. (SVDL)