Elke zaterdag 'Moulins de Louvain' aan Molens van Orshoven 31 juli 2018

02u25 0 Leuven Het binnenplein van de Molens van Orshoven aan de Vaartkom wordt in augustus en september het toneel voor 'Moulins de Louvain'. Elke zaterdag zal een groep Leuvenaars er workshops, muzieksessies en lezingen organiseren voor het goede doel. "De brand van 2016 was een tegenvaller maar dit initiatief brengt de Leuvenaars en de historische gebouwen toch al samen", klinkt het.

Ondanks de brandschade kocht het stadsbestuur de gebouwen toch. De restauratie zal pas ten vroegste over vijf jaar beginnen, maar in afwachting van een nieuwe invulling willen schepenen Denise Vandevoort (sp.a) en Mohamed Ridouani (sp.a) de Leuvenaars toch al kennis laten maken met de Molens van Orshoven.





"Na een open oproep koos een onafhankelijke jury voor het voorstel van een groep Leuvenaars die er workshops, lezingen, muzieksessies en barbecues voor het goede doel zullen organiseren", klinkt het.





"Het binnenplein is de perfecte locatie voor kleinschalige maar gezellige activiteiten", vertelt Frank Hoogendijk van 'Moulins de Louvain'. "Het wordt een toegankelijk en gratis programma waarbij ontmoeting centraal staat. De opbrengst gaat naar een goed doel, zoals bijvoorbeeld Poverello of zal in de activiteiten geherinvesteerd worden." (BMK)