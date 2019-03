Elke dag krijgen 52 mensen in ons land een beroerte: Studenten verpleegkunde trekken Leuvense straten op en tonen omstaanders hoe ze te herkennen ADPW

13 maart 2019

19u03 0 Leuven Studenten en begeleiders verpleegkunde van de UCLL trokken vandaag de straat op om voorbijgangers een beroerte te leren herkennen aan de hand van de FAST-test. Omdat het bij een beroerte van cruciaal belang is de hulpdiensten zo snel mogelijk te verwittigen, wordt hen ook aangeleerd gebruik te maken van de 112-app.

Deze actie kadert binnen de ‘Week van de Zorg’, met dit jaar als thema ‘het beroerde brein’. Een beroerte is een medische aandoening waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Zo’n herseninfarct kan ontstaan door de afsluiting van een bloedvat of een bloeding. “Elke dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. Deze aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en is een belangrijke doodsoorzaak. Welke verschijnselen optreden en in welke mate de patiënt kan herstellen, is sterk afhankelijk van het soort beroerte, de regio en de grootte van het beschadigde hersengedeelte. Maar snel reageren kan een verschil maken”, weet Jan Withofs, hoofd communicatie van de UC Leuven-Limburg.

De ‘Dag van de Zorg’ gaat voor het vierde jaar op rij door. Meer nog, met activiteiten tussen 11 en 17 maart zal het opnieuw een week van de zorg worden. “Door actief deel te nemen aan dit event willen we mee een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector”, zegt Withofs. Meer informatie over dit evenement kan u terugvinden op de website http://www.dagvandezorg.be/.