Elf medailles, maar geen piste...

CLUB VAN KAMPIOEN BART SWINGS WIL DRINGEND OPLOSSING VOOR TRAININGEN

25 augustus 2018

02u24 0 Leuven RSC Heverlee is hofleverancier van medailles en bewees dat nogmaals op het EK speedskating in Oostende door elf medailles te behalen. Prestaties om trots op te zijn maar de club van Bart Swings waarschuwt ervoor dat de medailles niet zullen blijven komen zonder trainingspiste. "Sinds deze zomer kunnen we niet meer op de piste in het Provinciedomein in Kessel-Lo", klinkt het.

RSC Heverlee liet topprestaties optekenen op het EK speedskating in Oostende. Mathias Vosté behaalde drie bronzen medailles en Jason Suttels was goed voor twee exemplaren. Jeugdtalent Robbe Beelen pakte dan weer zilver terwijl Mathias Vosté en Bart Swings goud pakten op het EK. Jason Suttels bracht met nog twee gouden plakken het totaal op elf medailles. Prestaties die doen denken aan de jaren '80 in de vorige eeuw toen de legendarische Annie en Josette Lambrechts de sterren waren bij RSC Heverlee. Ondertussen is Bart Swings de grote naam maar clubvoorzitter Philippe Persoons waarschuwt ervoor dat de medailles niet zullen blijven komen want de club zit zonder trainingspiste.





Op eigen risico

"Net zoals in de jaren '80 is RSC Heverlee hofleverancier van medailles maar het wordt steeds moeilijker om zo'n topprestaties te blijven neerzetten", vertelt voorzitter Philippe Persoons. "De piste in het Provinciedomein in Kessel-lo is versleten en werd dit jaar zelfs gesloten. Er zijn problemen met de boarding, de afwatering en het wegdek. Tot voor kort konden we de piste nog gebruiken voor trainingen maar ook dat kan sinds deze zomer niet meer. Als club kregen we de melding dat we 'op eigen risico' nog getolereerd werden maar in de praktijk bleek zelfs dat niet altijd het geval." Conclusie: topclub zonder piste...het lijkt wel een café zonder bier.





Concreet voorstel

RSC Heverlee ging in het verleden al meermaals aankloppen bij de Leuvense politici en doet dat nu opnieuw, nota bene met een concreet voorstel. "We stellen voor om een Vesmaco-piste aan te leggen op het binnenterrein van de oude piste. Zo'n piste vraagt enkel betonwerk en een toplaag. In Oostende kostte dit nog geen 400.000 euro. Na 30 jaar lijkt ons dit geen onoverkomelijk bedrag. We pleiten ook voor meer zaalinfrastructuur. Nu traint onze club in de Hertogstraat, in Sportoase en soms ook in zaal Rijschool maar ook daar moeten we de uren met steeds meer gegadigden delen."





Schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) ging met de leden van RSC Heverlee al naar Zandvoorde bij Oostende om de piste daar met eigen ogen te inspecteren. "Wat mij betreft moet er zo snel mogelijk een nieuwe piste komen voor RSC Heverlee in het Provinciedomein. Dat is een project voor de volgende legislatuur maar als men meteen begint kan de club op maximum twee jaar tijd beschikken over een nieuwe moderne infrastructuur", klinkt het.