Elektrische fiets in brand gestoken Andreas De Prycker

13 november 2018

10u01 0

In de Platte Lostraat in Kessel-Lo werd in de nacht van maandag op dinsdag in de buurt van park Michotte een elektrische fiets in brand gestoken. Een passerende chauffeur merkte de oplaaiende vlammen op en verwittigde meteen de bewoner. Het vuur brandde kort en hevig omdat er papier en karton gebruikt werd dat klaar stond om dinsdag opgehaald te worden. Het vuur kon snel geblust worden maar de fiets en de gevel geraakten beschadigd.