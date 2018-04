Elektrische fiets gestolen uit woning 24 april 2018

Inbrekers hebben zondag een elektrische fiets gestolen die gestald stond in de traphal van een woning in de Beursgang. De fiets was weliswaar slotvast, maar is toch verdwenen. Hoe de dader binnen geraakt is, is niet geweten. Er konden geen braaksporen worden vastgesteld. Wellicht zat de deur niet goed op slot. (ADPW)