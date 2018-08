Elektrische fiets centraal op Leuven Autovrij TIENDE EDITIE MET 70 ACTIVITEITEN DEELNAME DEELGEMEENTEN OPTIE VOOR TOEKOMST BART MERTENS

21 augustus 2018

02u31 0 Leuven De stad Leuven en Mobiel 21 vzw organiseren de laatste zondag van augustus de tiende editie van Leuven Autovrij. Tijdens de feesteditie staat de elektrische fiets centraal. "Bewoners van de deelgemeenten twijfelen nog wel eens maar eenmaal ze de elektrische fiets hebben ontdekt, zijn ze verkocht", zegt kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani.

Een dag zonder auto's in hartje Leuven...het is al negen jaar lang een traditie in Leuven om het einde van de zomervakantie te vieren. Ook dit jaar organiseren de stad Leuven en Mobiel 21 vzw een autovrije zondag en wel op de laatste zondag van augustus. De feesteditie van Leuven Autovrij heeft meer dan 70 activiteiten op de affiche staan die zich grotendeels afspelen in het centrum van de stad. Schepen van Leefmilieu en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ziet dit jaar een bijzondere rol weggelegd voor de elektrische fiets die overduidelijk in opmars is bij de mensen die op zoek zijn naar een alternatief voor de wagen om zich snel te verplaatsen.





"Om de stad aangenamer, veiliger en gezonder te maken, koos Leuven twee jaar geleden voor een autoluw stadscentrum met aandacht en vooral meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het resultaat is dat er in de binnenstad 32 procent meer fietsers werden gemeten. Een stad als Leuven is ideaal om je te voet of per fiets te verplaatsen en hoe meer mensen de auto laten staan hoe leefbaarder en gezonder Leuven zal worden in de toekomst. Daarom leggen we de nadruk op elektrische fietsen", aldus Mohamed Ridouani (sp.a) en Carl Devlies (CD&V), beiden kandidaat-burgemeester op 14 oktober.





Ondanks de duidelijke toename van het aantal fietsers in het centrum van de stad is die (r)evolutie in de buur- en deelgemeenten nog niet doorgebroken. In die zin is het uiteraard jammer dat de deelgemeenten nog niet deelnemen aan Leuven Autovrij, zeker nu de elektrische fiets centraal staat tijdens de feesteditie.





Vaak nét te ver

"Maar niets sluit uit dat we in de toekomst de deelgemeenten ook betrekken bij het evenement", zegt Mohamed Ridouani. "Ik hoor wel eens dat de mensen nog twijfelen in buur- of deelgemeenten om de auto te laten staan ten voordele van de fiets. Ze vinden het vaak net te ver maar ik heb in mijn eigen familie al mogen vaststellen dat de twijfel verdwijnt eenmaal men de elektrische fiets heeft ontdekt. Met een elektrische fiets is de afstand tussen de buur- en deelgemeenten en het centrum perfect overbrugbaar. De verkoopcijfers van de elektrische fiets bewijzen trouwens dat de fiets ook een waardig alternatief is voor iets langere afstanden en zelfs voor woon-werkverkeer. Bijna de helft van alle verkochte fietsen zijn elektrisch en dat aandeel zal enkel groter worden in de komende jaren. Voor mij is het duidelijk: de elektrische fiets heeft een groot potentieel om het aantal auto's te verminderen en onze steden gezonder en aangenamer te maken. Tijdens Leuven Autovrij krijgen de bezoekers dan ook de kans om zelf uitgebreid een elektrische fiets uit te testen."