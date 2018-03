Elektriciteitspanne door brandje 26 maart 2018

02u24 0

Door een brand in een woning in de Nieuwstraat in Wijgmaal kwam een deel van de straat zondagochtend zonder elektriciteit te zitten. De brand ontstond rond 8.30 uur, vermoedelijk in een elektriciteitskast. De brandweer kon de brand snel blussen. Nutsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de elektriciteitspanne te herstellen.





(KAR)