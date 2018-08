Eindelijk terras voor Bar Stan 03 augustus 2018

Bar Stan mag sinds kort een terras plaatsen aan het populaire café aan het Hoornplein in Leuven. De eerste aanvraag voor een vergunning dateert al van vier jaar geleden toen de zaak de deuren opende maar er volgde geen toelating. Vervolgens staken ook de ondertussen gestaakte werkzaamheden op het plein stokken in de wielen. Die werken zijn nog niet hervat maar Bar Stan kreeg van de stad Leuven nu wel toelating om een terras te plaatsen.





Uitbater Michaël Cloet is uiteraard tevreden met de goedkeuring en is vast van plan om er een gezellig terras van te maken met parasols en groene elementen. (BMK)