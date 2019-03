Einde verhaal voor Weyn’s Honing na 40 jaar…maar Brown Betty neemt de bekende zaak onder haar vleugels Bart Mertens

25 maart 2019

18u45 0 Leuven Na meer dan 40 jaar komt er een einde aan Weyn’s Honing in de Diestsestraat. Leuven is daarmee alweer een monument armer maar er is ook goed nieuws. De zaak gaat verder onder de vleugels van Brown Betty in de Bondgenotenlaan.

Het Leuvense filiaal van Weyn’s Honing sluit eind deze maand de deuren. De bekende zaak in de Diestsestraat was meer dan 40 jaar lang een vaste waarde in de stad. De sluiting is het gevolg van een interne reorganisatie. Zonder twijfel een verlies voor Leuven maar de directie van Weyn’s Honing heeft ook goed nieuws. Het aanbod van Weyn’s Honing wordt opgenomen in het assortiment van Brown Betty. Die zaak op de Bondgenotenlaan is dus redder van dienst voor de Leuvense honingfans.

Ideale combinatie

“Brown Betty is samen met de directie van Weyn’s Honing tot een snelle oplossing gekomen”, zegt Johan Van Roost. “Vanaf deze week vind je het grootste deel uit het Weyn’s assortiment bij thee- en delicatessenzaak Brown Betty. Thee en honing vormen al heel lang een ideale combinatie. Als delicatessenzaak met het grootste thee-assortiment in het Leuvense was het voor Brown Betty een logische stap om met Weyn’s honing in zee te gaan.” Nog dit: ook bij chocolade- en theespeciaalzaak Think Chocolate!/De Theewinkel tegenover M-Museum Leuven - zusterzaken van Brown Betty- wordt een deel van het honinggamma in het assortiment opgenomen.