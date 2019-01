Einde verhaal voor fuifzaal Albatros Studentenkoepel LOKO: “Verdere uitbating niet mogelijk gezien gebrekkige toestand” Bart Mertens

30 januari 2019

16u30 0 Leuven Fuifzaal Albatros in de Brusselsestraat in Leuven sluit de deuren. Volgens studentenkoepel LOKO is het niet langer mogelijk om de zaal verder uit te baten gezien de gebrekkige toestand van de zaal. “Er is ook sprake van een gebrek aan investeringen door de eigenaar”, zegt Kenny Van Minsel van LOKO. Tot op heden is er geen alternatief gevonden voor fuifzaal Albatros.

Het Leuvense studentenleven verliest een monument met de aangekondigde sluiting van fuifzaal Albatros. Menig student beleefde legendarische avonden en nachten in de populaire zaal in de Brusselsestraat. Studentenkoepel LOKO ziet geen toekomst meer voor fuifzaal Albatros. Na een grondige evaluatie van de toestand van de zaal bleek dat er dringend investeringen nodig waren om de fuifzaal nog open te houden maar die lijken momenteel ver weg.

Het was geen eenvoudige beslissing maar de kosten lopen hoog op Kenny Van Minsel (LOKO)

“Na 18 jaar is het inderdaad einde verhaal voor fuifzaal Albatros met studentenkoepel LOKO als uitbater”, zegt Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO. “We hebben de zaal in al die jaren met veel succes uitgebaat. Het was geen eenvoudige beslissing om er een einde aan te maken maar de verdere uitbating is helaas niet meer mogelijk omdat de kosten hoog oplopen. We vinden het erg spijtig dat we deze beslissing moesten nemen maar de gebrekkige toestand van de zaal vereist investeringen van de eigenaar maar daar is een gebrek aan. Op lange termijn is het in die zin beter om te stoppen met de uitbating van Albatros.

Gebrek aan fuifzalen

De nakende sluiting van fuifzaal Albatros brengt meteen een probleem aan de oppervlakte dat al enkele jaren sluimert in Leuven. De stad kampt immers met een gebrek aan fuifruimte. Nu ook Albatros van het toneel verdwijnt, is dat probleem nog een beetje groter geworden. “Sinds de sluiting van een aantal bekende initiatieven laat de krapte inzake uitgaansinfrastructuur zich sterk voelen bij ons en onze verenigingen”, laat LOKO optekenen. “Er is een nieuwe wind nodig en we hopen dat de sluiting van de Albatros een signaal kan zijn voor de stad en de universiteit om werk te maken van een alternatief. We willen een positief uitgaansbeleid op de kaart zetten in Leuven dat ruim 50.000 studenten telt. LOKO, de stad Leuven en de KU Leuven dragen in dat verhaal samen een verantwoordelijkheid.

We hebben nog geen alternatief gevonden voor zaal Albatros Kenny Van Minsel (LOKO)

Blijft de vraag: waar moeten de studenten op korte termijn terecht voor hun fuiven? LOKO stelt dat er tot op heden geen alternatieve locatie is gevonden nu Albatros de deuren zal sluiten. “We voeren momenteel gesprekken met verschillende mogelijke partners maar we hebben niet meteen een pasklare oplossing. We hopen relatief snel met een initiatief te komen om het krappe aanbod voor studenten en hun verenigingen uit te breiden. In afwachting daarvan gaan we fuifzaal Albatros alvast een waardig afscheid geven in de week van 18 februari”, besluit Kenny Van Minsel van LOKO.