Einde van de dagdisco in zicht? Nu ook die van Politika geannuleerd: “De burgemeester vergeet zijn studenten” ADPW

29 maart 2019

18u12 0 Leuven Het is de stad Leuven menens: nadat de dagdisco van Huis der Rechten (HdR) van 3 april werd verboden, werd nu ook de dagdisco van Politika geannuleerd. Is het einde van de dagdisco’s in zicht? Daar lijkt het in ieder geval op.

Zowel Politika als HdR zijn niet te spreken over de gang van zaken. “Ik vraag mij af welke overlast aanleiding gaf tot deze beslissing. Tijdens het gesprek met het stadsbestuur konden ze dat niet zeggen. Men zegt wel dat ze geval per geval zullen bekijken, maar iedereen weet dat dagdisco’s verleden tijd zijn. Het is een verlies voor de studentencultuur in de stad”, zegt Wout De Beule, beheerder van Politika in studentenblad Veto.

Een gelijkaardige boodschap weerklinkt bij fakbar Huis der Rechten (HdR). Die studentenvereniging krijgt van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) geen toestemming voor een dagdisco op 3 april. “Tot voor kort organiseerde het HdR elk semester een dagdisco”, zegt Bram Van Cauwenberge van HdR. “Er komt nu plots - en zonder overleg met ons - een einde aan die traditie. Uit protest zal HdR op 3 april overdag de deuren sluiten. Een duidelijk signaal, want zo kan het niet meer verder.

Geen noemenswaardige incidenten

Voor hen is het duidelijk: de kersverse burgemeester heeft enkel oog voor de inwoners van zijn stad en vergeet zijn studenten. “Nochtans waren er de laatste jaren geen noemenswaardige incidenten tijdens de dagdisco en de politie is steeds tevreden”, klinkt het bij Van Cauwenberge. Ridouani ziet het anders. “De politie heeft de handen vol met interventies tijdens dagdisco’s. Dat kan ik zwart op wit aantonen met de processen-verbaal van de politie. Ook de medische interventies nemen zorgwekkend toe. We moeten paal en perk stellen aan het fenomeen ‘dagdisco’ en zeker als ik moet vaststellen dat men bijna letterlijk oproept tot comazuipen. Daar wordt niemand beter van, ook de studenten niet. De maatschappelijke kosten van dit kwalijke fenomeen lopen hoog op en ik wil niet dat scholieren, burgers en toeristen nu ook al overdag moeten laveren tussen kotsende studenten”, aldus Ridouani.

