Eigen creaties te koop bij kerstspecial in Tweebronnen ADPW

29 november 2018

17u39 0

Op zaterdag 8 december kan je in de bib in Tweebronnen naar een bijzondere kerstmarkt: ‘People made, echt waar’. Door het grote succes van de pop-upwinkel “People made, echt waar!’ in het voorjaar zal de Bib Leuven Tweebronnen haar kerstmarkt volledig wijden aan de producten uit de sociale economie en arbeidszorginitiatieven. Twintig organisaties verkopen er van 10 tot 16.30 uur hun mooiste handgemaakte creaties.

“Dag in dag uit gaan heel wat organisaties aan de slag met mensen die niet makkelijk werk vinden of nood hebben aan een zinvolle dagbesteding. Sociale economie biedt hen de kans om zich te herscholen en talenten te ontwikkelen. Werk op maat, een nieuwe start in het (beroeps)leven, een zinvolle activiteit: daar staat de verenigde sociale economie voor. Ze geeft mensen de kans om talenten te ontwikkelen. Het gevolg zijn unieke producten en diensten die de moeite waard zijn om te promoten bij het grote publiek. Dat is waarom we People made, echt waar! in het voorjaar lanceerden”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van werk (sp.a).

“In maart 2018 opende de eerste pop-upwinkel van People made, echt waar! de deuren in de Diestsestraat in Leuven. Gedurende een maand gingen meer dan 2.500 handgemaakte producten van diverse organisaties over de toonbank en kwamen er bijna 1.000 klanten over de vloer. Kortom: het was een groot succes”, zegt Khadidja Ali Haimoud van Spitsregio Leuven.

Met deze Kerstspecial gaan de organisatoren nog een stapje verder. We verkopen de producten in een ongewone setting, tussen de boeken. “De Kerstmarkt gaat door in onze stadsbibliotheek, waardoor ook de rol van de Bib Leuven als ontmoetingsplaats volop wordt ingevuld,” vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Een bijzondere kerstmarkt

“Kom snuisteren tussen wenskaarten, juwelen, keramiek, zeep, tassen gemaakt van gerecycleerde spandoeken …. Een tochtje maken in de fietstaxi van ’t Lampeke of meedoen met een workshop kaarsen versieren kan ook. Sommige organisaties verwennen je met lekkers uit eigen keuken in het kerstcafé. Ondertussen kunnen de kinderen zich in de crea-hoek uitleven. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar de twintig organisaties. Je koopt dus niet alleen een origineel geschenk, je geeft mensen ook een zinvolle dagbesteding en arbeids- en opleidingskansen. Ondertussen ontdek je een uitgezochte verzameling boeken rond kerst, feestelijk koken, winters knutselen en nog veel meer, zoals de kerstman en zijn rendier”, zo klinkt het bij de organisatie.

De People made kerstspecial vindt plaats op zaterdag 8 november in de Tweebronnenbibliotheek in de Rijschoolstraat van 10 tot 16.30 uur.