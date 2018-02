Eerste scholen aan de slag met 'Groenplaats' 19 februari 2018

02u24 0 Leuven De eerste scholen in Leuven hebben een aanvraag gedaan om hun speelplaatsen te vergroenen. "Via Groenplaats willen we de buitenruimte in en rond scholen avontuurlijker en groener maken", zeggen de schepenen Dirk Vansina (CD&V) en Mohamed Ridouani (sp.a).

Minder beton, meer groen. Dat is het opzet van project Groenplaats dat de stad Leuven lanceerde om scholen financieel te ondersteunen bij het vergroenen van de speelruimte in hun infrastructuur. Ondertussen komt het project stilaan op kruissnelheid en dienden de eerste Leuvense scholen hun aanvragen in om de speelplaatsen groener en avontuurlijker te maken voor de leerlingen. "Het gaat zowel om basisscholen als om secundaire scholen", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a). "De stad Leuven biedt financiële ondersteuning voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe speelplaats. Indien mogelijk moedigen we de scholen via extra subsidies ook aan om de vernieuwde speelplaats te delen met de buurt. Een speelplaats kan ook na schooltijd een veilige en groene plek zijn voor kinderen om te spelen in de stad."





Eerste aanvragen goedgekeurd

De eerste aanvragen zijn ondertussen goedgekeurd. Zo krijgt De Zonnewijzer in Wijgmaal 5.650 euro om samen met een landschapsarchitect een groene droomspeelplaats te ontwerpen, samen met de leerlingen en leerkrachten. Ook na de schooluren zijn de buurtbewoners er welkom. De Krullevaart in Wilsele krijgt dan weer 8.000 euro terwijl basisschool Hertog Karel in Wilsele 6.000 euro binnenhaalde om een grote zandbak, een groene speelheuvel met tunnel en een klimparcours te realiseren. Ook in die school kunnen de kinderen van de opvang, scouts en de buurt terecht na de schooluren. "Een speelplaats waar je kan klauteren, springen, of gewoon even tot rust komen, zorgt ervoor dat kinderen zich goed voelen op school. Bovendien worden de speelplaatsen opengesteld voor de buurt, voor de speelpleinwerkingen of voor sportkampen. Zo kunnen we meer veilige, groene ravotplekken in de stad creëren", besluit schepen Dirk Vansina (CD&V). Nog dit: de volgende indiendatum voor subsidies is 15 april. (BMK)