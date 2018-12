Eerste Leuvense snoezelruimte in De Girafant Initiatief moet ontwikkeling van onrustige kinderen en huilbaby’s bevorderen Bart Mertens

05 december 2018

18u40 0 Leuven In Kindercentrum De Girafant is zopas de allereerste snoezelruimte geopend. Bij baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte verloopt de ontwikkeling soms iets moeizamer en zij kunnen vanaf nu terecht in de snoezelruimte. “Kindjes die door onrust moeilijk in groep kunnen spelen, kunnen er samen met de begeleidster tot rust komen op het waterbed en werken aan een veilige band”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Kindercentrum De Girafant aan de Nieuwe Kerkhofdreef in Leuven pakt uit met een primeur voor de stad: een snoezelruimte. “De keuze om de eerste Leuvense snoezelruimte op te starten in Kindercentrum De Girafant is niet toevallig”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “De gezins- en groepsopvang van De Girafant is door Kind & Gezin erkend als Centrum Inclusieve Kinderopvang. Zo’n centrum maakt ouders van kinderen die meer intensieve zorg nodig hebben wegwijs in het inclusieve opvangaanbod in de regio. Het biedt zelf opvangplaatsen aan voor kinderen met specifieke zorgbehoeften en ondersteunt andere opvangvoorzieningen om inclusieve kinderopvang te organiseren.”

De nieuwe snoezelruimte zal ongetwijfeld vaak gebruikt worden door de kinderen van het inclusieve kinderdagverblijf De Girafant gaan. Kindjes die door onrust moeilijk in groep kunnen spelen, kunnen er samen met de begeleidster tot rust komen op het waterbed en werken aan een veilige band. Een peuter die niet goed hoort, kan er bijvoorbeeld genieten van een rijk taalaanbod zonder het verstorende omgevingslawaai van de groep. En een baby met een vertraagde motorische ontwikkeling kan kracht oefenen op het waterbed tijdens het ontdekken van de ‘fiberglow draden’. “Samen spelen, communiceren, ontdekken en bewegen doen we in het kinderdagverblijf op elk moment van de dag”, zegt Veerle Callens, diensthoofd kinderdagverblijven van Zorg Leuven. “Maar in een klein groepje in de snoezelruimte is daar meer tijd en ruimte voor. We zien ook dat snoezelen de band tussen kind en begeleider en tussen de kinderen onderling versterkt. Zij genieten van het samen ontspannen en delen de prikkels die hen verwonderen met elkaar.”

Inclusieve kinderopvang

“De snoezelruimte kan trouwens ook gebruikt worden door andere gezinnen met een baby of peuter met een specifieke zorgbehoefte maar ook bijvoorbeeld door ouders van huilbaby’s”, stelt inclusiecoach Eva Mertens. “Ik overloop met de bezoekers kort wat snoezelen is. Vervolgens gaan we samen op verkenning. Daarna kunnen ouders zelfstandig gebruik maken van de ruimte tijdens de openingsuren van het kinderdagverblijf. Een bezoek kan ook samen met een therapeut (kinesitherapeut, logopedist ...) verlopen.” Schepen Verlinden is blij dat iedereen terecht kan in de allereerste Leuvense snoezelruimte. “Ik ben verheugd dat deze snoezelruimte toegankelijk is voor iedereen en hopelijk ook kan bijdragen aan de bekendheid van inclusieve kinderopvang in Leuven. Want alle kinderen hebben recht op een plekje in de opvang!” Meer info: 016/24.81.24 of via cik@leuven.be.