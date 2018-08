Eerste Jaarmarkt ooit zonder 'Ballon' MONUMENT NOG NIET OP NIEUWE LOCATIE VERBOND DER JAARTALLEN TELEURGESTELD BART MERTENS

28 augustus 2018

02u23 0 Leuven Voor het eerst in de geschiedenis zal de 'Ballon van de Vriendschap' niet van de partij zijn op de Jaarmarkt. Dat is een doorn in het oog van het Verbond der Jaartallen. "We waren al geen voorstander van de nieuwe locatie aan het station maar nu moeten we zijn 30ste verjaardag vieren zonder de ballon zelf", klinkt het.

Op maandag 3 september stromen de Leuvense straten alweer helemaal vol voor de Jaarmarkt. Voor het Verbond der Jaartallen dreigt het een editie in mineur te worden want de 'Ballon van de Vriendschap' zal niet van de partij zijn. Reden? Het bekende kunstwerk van Danny Tulkens ligt nog in een stadsmagazijn nadat het werd weggehaald op het Herbert Hooverplein. Het is de bedoeling dat het kunstwerk een nieuwe 'thuis' krijgt op de rotonde aan het station maar dat is nog niet gelukt.





Opgesloten

Voor het Verbond der Jaartallen is dat een tegenvaller, zeker omdat het dit jaar exact 30 jaar geleden is dat ze het kunstwerk cadeau deden aan de stad Leuven. "Het wordt inderdaad de eerste Jaarmarkt sinds 1988 zonder de 'Ballon van de Vriendschap'. We hadden het liever anders gezien", zegt François 'Swa' Michiels, voorzitter van het Verbond der Jaartallen. "We waren al niet gelukkig met de voorgestelde nieuwe locatie. We vrezen dat onze ballon op dat kleine eilandje aan het busstation een beetje opgesloten zal zitten tussen de perrons en de gebouwen op de Tiensevest. We blijven het betreuren dat de stad heeft besloten om de 'Ballon van de Vriendschap' weg te halen op het vernieuwde H. Hooverplein. Ik heb alles geprobeerd om het kunstwerk alsnog een plaats te kunnen geven op het plein maar het is me helaas niet gelukt. Dat we nu de Jaarmarkt gaan beleven zonder de ballon is extra jammer maar we leven op hoop dat we hem snel terug mogen bewonderen, zelfs al is het aan het station."





Schepen Dirk Robbeets (sp.a) laat weten dat de ingenieurs momenteel onderzoeken op welke manier de ballon geplaatst kan worden op het kleine eilandje.





"We moeten dat grondig doen want onder dat kleine pleintje loopt de tunnel onder het station. Het is uiteraard belangrijk dat alles goed wordt uitgemeten want we zouden niet willen dat de ballon plots in de tunnel ligt omdat we de verhuizing naar de nieuwe locatie niet goed hebben voorbereid. Eén ding is zeker: de 'Ballon van de Vriendschap' keert prominent terug in het stadsbeeld."