Eerste gevelbank ingehuldigd 29 juni 2018

Deze week werd de eerste gevelbank binnen het 'Doe Mee'-luik en het eerste buurtplantsoen ingehuldigd door de buurtbewoners. De gevelbank werd aangevraagd door de bewoners van de Patroonschapstraat in Kessel-Lo samen met de lagere school Mozaïek. Schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden, bevoegd voor het project Kom op voor je wijk, heeft samen met de bewoners de gevelbank geplaatst in zijn beugels. In de Bergstraat in Kessel-Lo ontsproot diezelfde dag het eerste buurtplantsoen van Leuven. (BMK)