Eerste deel 'Park Belle Vue' feestelijk geopend 02 juli 2018

02u39 0 Leuven Het eerste deel van het 750 meter lange Park Belle Vue in Kessel-Lo werd afgelopen zaterdag feestelijk geopend.

Het nieuwe park - een grote, natuurlijke speeltuin tussen Martelarenlaan en spoorwegberm - is het sluitstuk van de ontwikkeling rond de Kop van Kessel-Lo. Het werd 750 meter lang en 50 meter 'smal'. Twee pleinen met natuurlijke zitbanken en picknicktafels, en ook speel- en sportinfrastructuur, moeten het sociale contact stimuleren.





Banken en luifel

"Het eerste deel, tussen de Karel Schurmansstraat en de Pieter Nollekensstraat, is nu na drie jaar klaar", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). "De invulling ervan, met een grote speeltuin en buurtplein, werd samen met de buurtbewoners en de aangrenzende basisschool De Ark bepaald. Deze zomer zullen kinderen uit de buurt zich al helemaal kunnen uitleven op het eerste van twee verharde pleinen in het park. Er komen ook nog banken en een grote luifel, zodat er ook bij minder mooi weer activiteiten kunnen plaatsvinden. Aan het uiteinde van het park, aan de Schurmansstraat, werd ruimte voor een grote hondenloopzone voorzien."





"Ondertussen verlopen ook de werken voor het tweede parkdeel vlot", vervolgt Robbeets. "Ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan komt in de komende maanden nog een tweede plein. Met een omnisportplein en een reuzenschaakbord ligt de focus daar meer op sport en spel. Daarna wordt het park helemaal afgewerkt met onder meer de aanplanting van nog meer bomen. Tegen eind dit jaar moet alles klaar zijn." (SPK)