Eerste deel fietsspiraal wordt over tien dagen geleverd 02u29 0 Leuven Op het Martelarenplein in Leuven wordt over tien dagen het eerste deel van de fietsspiraal geleverd. Die moet een vlotte fiets- en voetgangersverbinding verzekeren tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het plein.

De stad Leuven pompt 1,9 miljoen euro in het project. De fietsspiraal zelf, die vanuit Polen geleverd wordt, kost 1,4 miljoen euro. De overige 500.000 euro wordt gebruikt voor aanpassingswerken aan het aanpalende seinhuis van de NMBS, waar de spiraal deels tegen wordt gebouwd. Als alles volgens schema verloopt, zal de fietsspiraal ten laatste in april in gebruik genomen kunnen worden.





Sinds de trap tussen de brug over het Leuvense station en het Martelarenplein medio 2016 verwijderd werd, kan je het plein enkel nog bereiken via de stationslift op perron 1. Die lift mag echter niet gebruikt worden door fietsers. Wie met de fiets vanuit Kessel-Lo komt, moet dus een omweg maken om het centrum van Leuven te bereiken. (KAR)