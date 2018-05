Eerste deel fietsspiraal gearriveerd LEUVEN KRIJGT EEN VAN GROOTSTE EN BIJZONDERSTE TRANSPORTEN AAN BART MERTENS

15 mei 2018

02u51 0 Leuven Midden in de nacht van 13 op 14 mei kwam het eerste deel van de langverwachte fietsspiraal binnengereden in Leuven. Het was meteen één van de grootste bijzondere transporten ooit in de stad. "Op 30 mei volgt het tweede deel van de fietsspiraal. Tegen september is de fietsspiraal klaar voor gebruik", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Maandag 14 mei beloofde een drukke werfdag te worden in Leuven. Naast de geplande verhuizing van de Ballon van de Vriendschap van het Herbert Hooverplein naar een werkplaats voor enkele aanpassingen was er ook het transport van de fietsspiraal. Of tenminste, het transport van het eerste deel van de langverwachte fietsspiraal. Omwille van de enorme afmetingen en om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, kon het transport enkel 's nachts gebeuren. Het was meteen ook één van de grootste bijzondere transporten in de stad. Om 8 uur tilde een kraan het gevaarte uiteindelijk van de vrachtwagen. Het onderste deel van de fietsspiraal op zijn plaats aanbrengen op het Martelarenplein duurde ongeveer de hele dag.





Fietsstad

"De fietsspiraal is een enorme metalen constructie die tussen het KBC-kantoor en het seinhuis van de NMBS geplaatst wordt. Deze verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven is één van de actiepunten uit ons fietsplan waarmee we van Leuven dé fietsstad van België wil maken", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "De spiraal verbindt de al bestaande fiets- en voetgangersbrug over de sporen met het Martelarenplein en de esplanade. Naast de befietsbare spiraal komt er ook een grote brede trap voor voetgangers."





Constructiefout

De fietsspiraal nadert dus de voltooiing en dat is niets te vroeg want het project liep al vertraging op. "Na een constructiefout moest een deel van de spiraal opnieuw gemaakt worden. Dat is nu gebeurd", zegt schepen Dirk Robbeets. "De spiraal wordt in verschillende stukken gebouwd. Daar maakte de Poolse onderaannemer enkele maanden geleden een fout. Twee delen van de spiraal pasten niet in elkaar en moesten opnieuw gemaakt worden.





De hele constructie is nu net gepoederlakt. Op 30 mei volgt het transport en de installatie van het tweede deel van de fietsspiraal. Het gaat dan meer concreet over het bovenste deel van de fietsspiraal. Daarna kan de aannemer beginnen met de afwerking. Leuningen monteren, anti-sliplagen aanbrengen, de aanhechting aan het seinhuis...Tegen september is de fietsspiraal klaar voor gebruik."