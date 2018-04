Eerste deel fietsspiraal bijna klaar voor transport naar Leuven 28 april 2018

02u25 0 Leuven De fietsspiraal aan het Martelarenplein is stilaan in aantocht. Na een constructiefout bij een Poolse onderaannemer moest een deel van de spiraal opnieuw gemaakt worden en dat is nu een feit. "Het eerste deel van de spiraal komt op 16 mei aan in Leuven", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

De langverwachte fietsspiraal is op komst en dat is goed nieuws voor de fietsers die vlot de verbinding tussen de Leuvense binnenstad en deelgemeente Kessel-Lo willen maken. "De verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven is één van de actiepunten uit ons fietsplan waarmee we van Leuven dé fietsstad van België willen maken", zegt schepen Robbeets. "De spiraal verbindt de al bestaande fiets- en voetgangersbrug over de sporen met het Martelarenplein en de esplanade. Naast de befietsbare spiraal zal er ook een grote brede trap voor voetgangers worden aangelegd."





Paste niet

De fietsspiraal is een enorme metalen constructie die in verschillende delen wordt opgebouwd. Helaas maakte de Poolse onderaannemer enkele maanden geleden een fout waardoor het project vertraging opliep. "Twee delen van de spiraal pasten niet in elkaar en moesten opnieuw gemaakt worden. Dat is nu wel correct gebeurd. Het onderste deel van de spiraal arriveert op 16 mei in Leuven. Het zal één van de grootste bijzondere transporten zijn dat Leuven ooit is binnengereden", legt Dirk Robbeets uit. Eenmaal ter plaatse worden de onderdelen meteen gemonteerd. Op 30 mei volgt dan het tweede deel en tegen september zou ze klaar moeten zijn voor gebruik. (BMK)