Eerste bomen voor park Belle-Vue 20 maart 2018

02u36 0 Leuven De eerste contouren van het nieuwe Park Belle-Vue worden stilaan zichtbaar. Het park tussen de Martelarenlaan en de nieuwe Spoordijk strekt zich uit tussen de Kop van Kessel-Lo en de Tiensesteenweg. "Nu de riolerings- en wegenwerken afgerond zijn, kunnen de eerste bomen worden geplant", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Nu de heraanleg van het eerste stuk van de Martelarenlaan tot fietsstraat zo goed als afgerond is, werden de eerste 42 bomen geplant. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) ging eigenhandig helpen.





"Het park wordt een echte ontmoetingsplek. Ook de natuurlijke speeltuin is bijna klaar. In de loop van komende weken volgt de rest van de beplanting en het gras. Daarna begint de aannemer met de vervanging van de riolering en de aanleg van de fietsstraat. Ook de aanleg van het tweede bastion, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, komt eraan. Daar komt een sportplein. Die fase zal nog dit jaar klaar zijn. De laatste fase zal in het voorjaar van 2019 helemaal worden afgewerkt."





(BMK)