Een gewaarschuwd man is er twee waard: vanaf krokusvakantie files aan Tiensepoort Bart Mertens

19 februari 2019

20u03 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer begint op 4 april met ingrijpende werkzaamheden aan de Tiensepoort in Leuven. Te verwachten: veel files, zowel op de ring richting Provinciehuis als op de Tiensesteenweg.

Autobestuurders die geregeld passeren aan de Tiensepoort mogen zich binnenkort verwachten aan files. Vanaf 4 april gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkzaamheden uitvoeren aan het drukke kruispunt in Leuven. Momenteel is er te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers die de ring willen oversteken aan de lichten. Dat euvel zal AWV verhelpen door meer ruimte te voorzien. Ook het fietspad richting Provinciehuis wordt onder handen genomen. Om veilig fietsverkeer in beide richtingen mogelijk te maken, komt er een verbreding tot drie meter. Tot slot voorziet AWV ook meer ruimte voor het openbaar vervoer. Momenteel kan er slechts één bus tegelijk halt houden aan de bushalte en dat worden er twee in de toekomst.

Lüdenscheidsingel

Vooral het autoverkeer zal hinder ondervinden door de ingrijpende werkzaamheden. De rechterrijstrook in de richting van het Provinciehuis wordt afgesloten voor autoverkeer. Files zijn dan ook onvermijdelijk, zowel op de Leuvense ring als op de Tiensesteenweg. De werkzaamheden zouden tegen 8 april klaar moeten zijn. AWV kondigt ook nog andere werkzaamheden aan voor de nabije toekomst, onder meer aan het fietspad aan de Lüdenscheidsingel.