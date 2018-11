EED al volzet tot januari Philippe Heylen (23) bedolven onder felicitaties na Michelinster Bart Mertens

20 november 2018

18u20 3 Leuven Het zopas bekroonde Leuvense restaurant EED heeft een bijzondere dag achter de rug. Na de Michelinster en de titel van ‘Jonge Chef 2019’ werd de zaak van chef-kok Philippe Heylen bedolven onder de felicitaties en…reservaties.

“Wij zijn al volzet tot januari. Op een gegeven moment moesten we zelfs de telefoon van de haak leggen en de deur sluiten om de klanten de welverdiende rust te gunnen tijdens de lunch”, aldus Philippe Heylen.

Leuven is een culinaire held rijker: Philippe Heylen. Amper 23 jaar jong en meteen de jongste chef-kok ooit die door Michelin wordt bekroond met een ster. Ook de titel ‘Jonge Chef 2019’ mocht Heylen gisteren op zak steken tijdens de prijsuitreiking in Gent.

Met andere woorden: restaurant EED in de Vaartstraat in Leuven is nog geen jaar open maar de prijzenkast is al mooi gevuld. Voor Philippe Heylen was het allemaal een beetje overdonderend op het gala van Michelin. Veel verder als “ongelofelijk en onverwacht” kwam hij aanvankelijk niet maar Heylen kon niet vermoeden wat hem een dag later te wachten stond in zijn restaurant waar zijn vriendin Maxine De Schrijver in de zaal heel wat felicitaties kreeg van de klanten.

“Het werd allemaal een beetje veel op een gegeven moment”, klinkt het. “De telefoon bleef maar rinkelen. We moesten de hoorn wel van de haak leggen want er kwam geen einde aan de felicitaties en aan de vragen voor een reservatie. Het restaurant zat ook helemaal vol tijdens de lunch. Vanavond zal het een gelijkaardig scenario worden in EED.”

We moesten de deur sluiten om de klanten rustig te laten eten Maxine De Schrijver van EED

Heel wat mensen kwamen ook eens een kijkje nemen waar dat nieuwe sterrenrestaurant nu precies is en ondertussen waren de vragen van de media ook alomtegenwoordig.

“Uiteindelijk hebben we onze deur moeten sluiten zodat de klanten op een rustige manier konden genieten van hun lunch”, aldus Maxine.

Leuke anekdote: één televisiezender kwam uiteindelijk telefonisch terecht bij het zonnecenter naast de deur waarop één van de werkneemsters de boodschap kwam geven in EED dat de televisie op zoek was naar Philippe Heylen. Die stond uiteraard in zijn keuken en blijft behoorlijk nuchter onder al de aandacht die hem nu te beurt valt.

“Toen Hertog Jan sloot, moest ik wel op zoek naar een nieuwe job. Het was tijd om op eigen benen te staan. Ja, het is wel wat met die Michelinster en de titel van ‘Jonge Chef 2019’. EED is nu al volzet tot in januari. Ongelofelijk eigenlijk”, aldus Philippe Heylen na de lunch.

Ludo Tubée

Voor Leuven is de bekroning van EED en de getalenteerde chef-kok overigens een opsteker van formaat. Inzake sterrenrestaurants had Leuven nog een weg af te leggen want Couvert Couvert en Arenberg waren jarenlang de enige twee zaken met een ster van Michelin, weliswaar beiden buiten hartje Leuven. In het centrum was er tot 2006 nog restaurant Belle Epoque in de Bondgenotenlaan maar toen chef-kok Ludo Tubée er na 46 jaar in de stiel mee stopte op 61-jarige leeftijd bleef het centrum van de stad sterrenloos achter. Daar is nu verandering in gekomen met Philippe Heylen en EED.

Kenners voorspellen dat Heylen nog een mooie toekomst te wachten staat in de culinaire wereld. Bovendien vermoeden culinaire specialisten dat de ster voor Heylen ook andere chef-koks in de stad zal aanmoedigen om te streven naar een hoger niveau. Nog dit: de naam EED is een leuke woordspeling en meteen ook een verwijzing naar het gerechtsgebouw - dat tegenover het restaurant is gelegen - waar al eens een eed wordt gezworen.