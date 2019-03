EASI voor de vijfde keer op rij ‘Best Place To Work’ ADPW

20 maart 2019

13u17 0

Great Place to Work heeft het Leuvense IT-bedrijf EASI uitgeroepen tot Best Workplace in 2019. Het is al de vijfde keer op rij dat EASI deze award krijgt in de categorie bedrijven met minder dan 500 werknemers.

Managing partner Thomas Van Eeckhout is trots. “Het geluk van onze werknemers is onze prioriteit. Deze award toont aan dat dit gevoel ook leeft bij onze werknemers, wat deze award een tot een bijzonder fijne erkenning maakt”, meent Van Eeckhout.

“Binnen EASI hebben we geluk tot één van onze pijlers gemaakt. Het ondersteunt het samenhorigheidsgevoel en het vertienvoudigt de beschikbare energie. Toch is spreken over geluk niet vanzelfsprekend. Voor velen wordt het al snel te theoretisch, te cliché… “zegt HR-manager Laurent Delime. “We doen bewust veel inspanningen om het comfort van onze werknemers te vergroten, maar met een verse fruitmand, een PlayStation of andere diensten spreek je eerder over welzijn dan over geluk”, aldus Deldime.

“Geluk gaat veel verder,” zegt Thomas Van Eeckhout. “We zetten in op verschillende behoeftes van werknemers. Erkenning, vrijheid, transparantie, missie en liefde. Dat zijn de vijf ingrediënten die van onze medewerkers, gelukkige medewerkers maken en van ons opnieuw de beste plek om te werken. Die inspanningen koppelen we aan onze EASI-waarden. Respect, positieve ingesteldheid, gelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit. Wie daar goed op scoort kan na twee jaar aandeelhouder worden bij ons. Dat is vrij uniek in ons land, maar we merken dat ons participatieve businessmodel werkt. Meer dan 1 op de 4 werknemers is op dit moment aandeelhouder”, zegt Van Eeckhout.