E314-oprit Wilsele dicht vanaf 9 april AWV RAADT AAN OPRITTEN VAN HERENT OF HOLSBEEK TE GEBRUIKEN BART MERTENS

28 maart 2018

02u26 0 Leuven De oprit van de E314 aan het Vuntcomplex in Wilsele wordt vanaf 9 april afgesloten voor het verkeer. De maatregel is het gevolg van het structureel onderhoud van het viaduct. Pas begin september zal de oprit opnieuw gebruikt kunnen worden.

Eén van de meest gebruikte opritten van de E314 sluit binnenkort de spreekwoordelijke deuren. Het gaat om de oprit aan het Vuntcomplex in Wilsele. Vanaf 9 april is die niet meer toegankelijk voor het verkeer. "Vanaf 9 april tot het einde van de eerste fase van de werkzaamheden in september zal de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20) van de E314 voor het verkeer in de rijrichting van Brussel afgesloten zijn. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, zullen gebruik moeten maken van de oprit van Holsbeek (nr. 21) of Herent (nr. 18). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de signalisatie voor de omleidingen grondig voorbereid en ook tijdens de werkzaamheden volgen we de verkeerssituatie op de voet op." De reden voor de werkzaamheden is het structureel onderhoud van het viaduct in Wilsele. Het lijkt onvermijdbaar dat het afsluiten van de oprit in Wilsele zal leiden tot drukker verkeer op de wegen die leiden naar de alternatieven. "Er zal sowieso meer hinder zijn dan gewoonlijk want de op- en afritten van Herent en Holsbeek worden in de situatie zonder werkzaamheden ook al druk gebruikt", laat AWV optekenen.





Langere wachtrijen

Begin deze maand voerde de aannemer al voorbereidende werken uit op de E314. Tussen Wilsele en Aarschot kregen de pechstroken in beide rijrichtingen een onderhoud zodat die stroken tijdens de werkzaamheden gebruikt kunnen worden als tijdelijke weginfrastructuur. "In een eerste fase pakken we de kant van de rijrichting Brussel aan. Deze eerste fase zal duren tot begin september.





Vanaf het voorjaar van 2019 wordt dan de tweede fase uitgevoerd in de rijrichting Lummen. Volgens de prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens een normale avondspits, vooral in de richting van Lummen."





Het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele maakt ook deel uit van het project van de spitsstrook Herent-Aarschot op de E314. Die zal beginnen net voorbij het op- en afrittencomplex van Herent en zal lopen tot net voor het op- en afrittencomplex van Aarschot. Tijdens de werkzaamheden zullen ook windschermen worden vervangen op de E314. Dat is onder meer het geval in Holsbeek.





"De nieuwe schermen worden vier meter hoog. De geluidshinder van de E314 zal door deze nieuwe geluidsschermen verminderen", besluit Hans Eyssen, burgemeester van Holsbeek.