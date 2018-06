DynaGo moedigt Leuvenaars aan om meer te bewegen 13 juni 2018

02u22 0

Leuven wil haar inwoners aanzetten tot meer bewegen en ging daarom via de projectoproep "Leuven, vitale stad" op zoek naar nieuwe initiatieven die sport en technologie combineren. Van de zeven laureaten zijn er al verschillende actief, zoals bijvoorbeeld Open Gym in Wilsele, Barpark aan Sportoase en de beweegbanken in het Sluispark en aan de Balk van Beel. "Vanaf nu is er ook project DynaGo dat mensen aanmoedigt om te bewegen in ruil voor credits die geïnvesteerd kunnen worden in projecten in hun buurt", zegt sportschepen Erik Vanderheiden. (BMK)