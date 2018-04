DUOday bij stadsdiensten 27 april 2018

02u29 0 Leuven Gisteren is in Vlaanderen opnieuw DUOday georganiseerd, een doedag voor mensen met een arbeidsbeperking.

DUOday heeft als doel de kloof te helpen dichten tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en het eigenlijke bedrijfsleven. De stad Leuven deed enthousiast mee en gaf vier werkzoekenden met een arbeidsbeperking de kans om een hele dag mee te draaien. "De stad zet in op gelijke kansen voor iedereen, zowel voor personen met een beperking als voor personen met een migratieachtergrond. De deelname aan DUOday toont dit. Ook de toetreding tot ECCAR, het Europees stedennetwerk dat racisme en discriminatie tegengaat, is een logisch gevolg van het engagement van de stad om iedere Leuvenaar dezelfde kansen te bieden. Sinds de dag van de toetreding, 21 maart 2018, plaatsten zo'n 800 Leuvenaars hun handtekening in een boek om deze toetreding te ondersteunen", klinkt het bij de stad Leuven. Schepen van gelijke kansen Denise Vandevoort (sp.a) en haar DUOmedewerker stelden donderdag met trots het handtekeningenboek en de nieuwe banner 'Leuven zonder Racisme' voor. (ADPW)





