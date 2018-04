Duo shopt voor 2.962 euro met gestolen bankkaart 26 april 2018

02u42 0

Twee twintigers zijn veroordeeld omdat ze met een gestolen bankkaart voor 2.962 euro gingen shoppen in Leuven. Sander P. uit Elewijt kreeg tien maanden cel voor de diefstal van de kaart en het uitgeven van het geld. Zijn kompaan Sam D. kreeg zes maanden cel omdat hij lustig mee het geld spendeerde. D. daagde nooit op in de rechtbank. P. verblijft ondertussen in de gevangenis van Mechelen voor andere feiten. Hij kreeg eerder al drie jaar cel voor een diefstal met geweld bij een 77-jarige dame in Bierbeek. Hij wou toen aan de haal gaan met haar BMW, maar werd overmeesterd door een buurman. De jongeman kende al verschillende psychiatrische opnames. De tien maanden gevangenisstraf zijn met uitstel als hij zich verder psychologisch-medisch laat begeleiden en zich onthoudt van elk drank- en drugsgebruik. (KAR)