Duo rijdt zich vast op Oude Markt KAR

10 februari 2019

17u02 0

Twee mannen hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag vastgereden met hun auto op de Oude Markt in Leuven. Enkele getuigen verwittigden omstreeks 1.30 uur meteen de politie. Die kon twee personen aantreffen in het voertuig. Omdat de identiteitspapieren van de twee niet in orde bleken te zijn, werd het duo overgebracht naar het commissariaat. De auto zou van een kennis of familielid zijn geweest maar de papieren van de wagen bleken wel in orde. Er geraakte niemand gewond. “De twee werden aangehouden tot er duidelijkheid was over hun identiteit”, aldus Marc Vranckx van de Leuvense politie.