Duo maakt 80-jarige 2.300 euro lichter met list 30 maart 2018

03u06 0 Leuven Twee mannen, die gebrekkig Frans spraken, hebben met een list een 80-jarige dame uit Heverlee goed 2.000 euro armer gemaakt. Ze spraken de vrouw aan op straat en lieten verstaan een pakket voor een van haar kinderen te hebben, maar er moest eerst nog een openstaande rekening van 2.300 euro betaald worden. De tachtiger liet zich in de luren leggen.

Het slachtoffer deed woensdag inkopen bij een groentewinkel aan de Naamsesteenweg in Heverlee toen ze werd aangesproken door het onbekend duo. "Het waren net geklede mannen in een mooie wagen die lieten uitschijnen dat ze haar kenden", doet de schoonzoon van het slachtoffer het relaas. "Ze hadden zogezegd een pakje voor haar dochter ter waarde van 3.300 euro. Duizend euro zou al betaald geweest zijn, maar ze hadden nog de resterende 2.300 euro nodig. Ze zijn met haar naar de bank geweest waar ze het geld heeft afgehaald. Die mannen bleven buiten wachten. Ze hebben haar nooit bedreigd", aldus de schoonzoon.





Eenmaal het duo het geld in handen had, overhandigden ze het pakket en verdwenen ze met de noorderzon. Toen de dame thuiskwam, merkte ze dat het pakket gevuld was met oud papier. Het slachtoffer deed aangifte bij de Leuvense politie. "We hebben de klacht ontvangen en het onderzoek loopt", bevestigt commissaris Marc Vranckx. "We bekijken of er getuigen zijn en er camerabeelden kunnen opgevraagd worden."





De commissaris kan niet genoeg benadrukken om alert te blijven. "Het draait bijna altijd om het vertrouwen te winnen, afleiding en zich dan uit de voeten maken. Men viseert dikwijls oudere mensen. Als iemand zich presenteert, vraag dan een legitimatie. Als iemand kleingeld vraagt, durf nee te zeggen", geeft de commissaris nog mee. De politie kreeg recent nog verschillende meldingen binnen van oplichting. In het eerste geval werd er parkeergeld gevraagd en in het andere liet men geld op de grond vallen zodat mensen zich moesten bukken. Telkens werden de slachtoffers bestolen nadat men verwarring zaaide. (KAR)