Duo geeft taxichauffeur rake klappen 18 mei 2018

02u35 0

Oudergem





Twee twintigers uit Leuven en Oudergem hebben woensdagnacht een taxichauffeur aangevallen. Het duo nam in Brussel de taxi richting Leuven maar eenmaal op de plaats van afspraak ontstond er discussie over de prijs van de rit. De mannen deelden slagen uit aan de chauffeur en sleurden hem op straat. Het 48-jarige slachtoffer uit Oudergem was arbeidsongeschikt na de aanval. De twee twintigers moeten zich in juli voor de rechtbank verantwoorden voor de slagen en het niet betalen van de rit. (KAR)